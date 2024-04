Législatives : fin du vote des ressortissants sud-coréens de l’étranger

Photo : KBS News

Le vote des sud-Coréens de l’étranger pour les législatives du 10 avril 2024 est désormais clos. Ils ont eu six jours jusqu’à hier pour accomplir leur devoir dans un total de 220 bureaux aménagés à cet effet dans 115 pays. Le taux de participation définitif sera connu dans le courant de la journée.Pour le moment, on sait que jusqu’à dimanche, avant-dernier jour, 56 % des 148 000 ressortissants ayant le droit de vote se sont rendus aux urnes. Déjà un record historique pour les scrutins législatifs.Un responsable de la Commission électorale nationale (NEC) a expliqué cela par le fait que les citoyens établis hors de Corée du Sud sont désormais plus motivés qu’avant à élire les députés de leur pays.Rappelons que ces sud-Coréens avaient été appelés aux urnes pour les législatives pour la première fois en 2012. Cette année-là, le taux de participation avait atteint 45,7 %, avant de chuter à 41,4 et 23,8 % en 2016 et en 2020.