Soulèvement de Jeju : célébration de la 76e cérémonie commémorative

Photo : KBS News

La 76e cérémonie commémorative du soulèvement de Jeju s’est déroulée ce matin dans le parc de la paix du 3 avril, sur la péninsule insulaire. A une semaine des législatives, les dirigeants des partis au pouvoir et de l’opposition y étaient présents pour rendre hommage aux civils tués lors de la répression brutale du gouvernement le 3 avril 1948.Le Premier ministre a déclaré, dans son discours, que le soulèvement de Jeju était le premier incident, qui avait coûté la vie à des civils, et dont les victimes sont indemnisées par l’Etat depuis 2022. Han Duck-soo a indiqué que l’exécutif ferait de cette affaire une histoire de réconciliation et du vivre-ensemble.Le gouverneur de l’île méridionale, Oh Young-hun, a souligné, de son côté, le rôle et la responsabilité du gouvernement dans l’ouverture et la gestion du centre national pour les catastrophes et le traumatisme (NCT). Avant d’ajouter qu’il est juste que l'exécutif récompense le sacrifice et soulage la tristesse des citoyens, causés par la violence de l’Etat.