Législatives : ce qu’il est interdit de faire dès demain

Photo : YONHAP News

Les législatives sont désormais dans une semaine et plusieurs actions vont devenir interdites à partir de demain.Tout d'abord, la publication de sondages liés à ces élections sera prohibée jusqu’à 18h le jour du vote, à savoir mercredi 10 avril. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Commission électorale nationale (NEC). Pourtant, il sera possible de présenter ou citer les enquêtes, menées avant demain. Il est toutefois obligé d’indiquer que celles-ci ont été réalisées avant la date du 4 avril.En parallèle, certaines choses sont interdites aux électeurs. Ils ne seront plus autorisés à prendre des photos avec leur bulletin de vote dans l’isoloir et de les poster sur les réseaux sociaux. La contravention est punie d’une amende de moins de 4 millions de wons, soit 2 753 euros, ou d’une peine de prison de moins de deux ans.Celles et ceux qui vont voter peuvent néanmoins prendre des photos de leurs doigts indiquant le numéro du candidat pour qui ils ont exercé leur droit, mais, ce hors des urnes. Ils peuvent aussi écrire un message sur les réseaux sociaux pour encourager à aller aux bureaux de vote, avec des affiches de certains candidats en arrière-plan.