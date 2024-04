Conseil des droits de l'Homme de l’Onu : adoption de la résolution sur la Corée du Nord pour la 22e année consécutive

Photo : YONHAP News

Le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a adopté, hier, une résolution condamnant les violations des droits de l'Homme en Corée du Nord et appelant à des améliorations.Composé de 47 Etats membres élus par vote, cet organisme onusien l'a adoptée, aujourd'hui, lors de sa 55e session à Genève, par consensus, sans vote. C'est la 22e année consécutive depuis 2003 que cette résolution est adoptée. La Chine, l'Erythrée et Cuba n’y ont pas participé, en affirmant que cette résolution politisait les questions de droits de l'Homme et appliquait un double standard.Cette année, le texte a renforcé les appels à l'abrogation ou à la révision des lois nord-coréennes qui contrôlent la pensée des citoyens et restreignent leur liberté de religion et d'expression. De plus, il a appelé Pyongyang à adhérer à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Cette dernière est une convention des Nations unies.Peu après l'adoption de cette résolution, Séoul l’a saluée. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a également exhorté le régime de Kim Jong-un à résoudre les problèmes des détenus en Corée du Nord, des enlèvements et des prisonniers de guerre sud-coréens, à garantir l'accès à l'information pour les citoyens, ainsi qu’à mettre en œuvre les recommandations de la Commission d'enquête sur les droits humains dans son territoire.La délégation nord-coréenne, quant à elle, a condamné publiquement la résolution, la qualifiant de « document politisé rempli de mensonges ». Elle a affirmé que les problèmes de droits de l'Homme mentionnés dans ce texte n'existaient pas et ne pouvaient pas exister dans son pays.