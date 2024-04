Fumio Kishida : organiser un sommet avec Kim III pour régler « des problèmes non résolus »

Photo : YONHAP News

Le Japon tente d’établir des contacts de haut niveau avec la Corée du Nord. Objectif : organiser prochainement un sommet bilatéral. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre nippon dans un interview avec la chaîne américaine CNN, rendu public ce dimanche.Fumio Kishida a ensuite expliqué que son éventuelle rencontre avec Kim Jong-un aurait pour objectif de régler « des problèmes non résolus » et de stabiliser les relations bilatérales. Il aurait fait référence aux Japonais enlevés par l'Etat ermite et au développement nucléaire et balistique.Le Japonais a également souligné que le renforcement de la capacité dissuasive et de la réponse militaire de l'archipel était nécessaire à l'alliance Washington-Tokyo. Il a ainsi espéré que sa position soit partagée par son allié américain afin que les deux pays coopèrent encore plus pour la paix et la stabilité de l'Asie du Nord-est.Kishida a ensuite expliqué pourquoi le Japon veut élargir sa capacité de défense militaire. Il se veut prévoyant dans un contexte international très tendu : de l'invasion russe en Ukraine aux conflits armés au Moyen-Orient, en passant par le développement nucléaire et balistique de Pyongyang.Le Premier ministre japonais a également évoqué des tentatives de changement du statu quo dans les mers de la Chine méridionale et orientale. Il a ainsi essayé d'expliquer que toutes ces menaces conduisaient son pays à assouplir l'application de la Constitution pacifiste de l'archipel.Interrogé sur l'éventuelle réélection de Donald Trump à la présidentielle américaine de cette année, l’homme politique a répondu qu'il faudrait prendre en considération l'importance des relations entre les deux pays, qui sont d'ailleurs devenues très serrées ces derniers temps.Fumio Kishida va rencontrer Joe Biden ce mercredi à Washington pour un sommet. Il donnera un discours au Congrès américain jeudi. Et un sommet tripartite avec les Philippines est également au programme.