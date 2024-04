Législatives : les partis appellent les citoyens à voter

Photo : YONHAP News

A seulement deux jours des élections législatives, les partis politiques consacrent toutes leurs forces pour encourager les citoyens à voter.Durant un meeting, à Cheongju, dans la province de Chungcheong du Nord, Han Dong-hoon, directeur de la campagne électorale du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a souligné que ceux qui soutenaient son parti, exerçaient leur droit plutôt le jour du scrutin. Avant d’appeler les citoyens à voter et à encourager leur entourage à aller aux urnes.Ihn Yo-han, président du comité électoral de l’avenir du peuple, un parti satellitaire du PPP pour une représentation proportionnelle, organisera demain une conférence de presse dans le bureau de son parti, à Yeouido, pour inciter les électeurs à voter.Les petites formations ne ménagent pas leurs efforts eux non plus. Leurs campagnes électorales se concentre notamment sur la région métropolitaine de Séoul. Le comité électoral du Parti de la justice s’est rendu ce matin à Mapo pour attirer les voix des jeunes. Le Nouvel avenir a mené lui aussi une campagne le long du sentier forestier de la ligne Gyeongui et dans le quartier de Seongsu. Le Nouveau Parti de la réforme vise notamment les régions avoisinant le fleuve Han comme l’arrondissement de Yeongdeungpo et Namyangju. Le parti d’innovation de Cho Kuk, quant à lui, a visité ce matin Gimpo et Gunpo avant de se diriger vers Wirye et Dongjak.