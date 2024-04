Cho Tae-yul : Séoul, Pékin et Tokyo coordonnent la date de leur prochain sommet

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon sont « en dernière coordination » de la date de leur prochain sommet. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, lorsqu’il recevait le chef du Secrétariat de coopération trilatérale (TCS).Le TCS est une organisation internationale chargée d’explorer et soutenir différents projets de collaboration entre les trois principaux pays d’Asie du Nord-est. Il a été officiellement inauguré en 2011 à Séoul. Sa présidence est assurée à tour de rôle par un diplomate de chaque Etat. Elle l’est par le sud-Coréen, Lee Hee-sup, depuis septembre dernier.Au cours de son entretien avec ce dernier, Cho Tae-yul a dit attendre de l’instance qu’elle mène en particulier des projets d’échanges humains et culturels et contribue, dans la foulée, aux relations à trois pendant plusieurs décennies. En retour, Lee a promis son soutien pour l’organisation réussie de l’assise.Si tout se passe bien, ce rendez-vous, le premier en quatre ans et demi, aura lieu à Séoul fin mai.