Espionnage : premier contact consulaire avec le sud-Coréen détenu en Russie

Photo : KBS News

Suite de l’affaire Baek, du nom du missionnaire chrétien sud-coréen placé en détention en Russie pour espionnage. Hier, un premier contact entre lui et un diplomate de l’ambassade de Corée du Sud sur place a été effectué.C’est un responsable du ministère des Affaires étrangères qui a fait cette annonce. Sans donner pour autant plus de précisions. Il s’est contenté de dire que Séoul continuera à lui offrir son assistance consulaire.La rencontre d’hier a eu lieu près de trois mois après l’arrestation du citoyen par les services secrets russes (FSB).D’après l’ambassade sud-coréenne à Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères lui a formellement notifié le 4 avril l’achèvement de la procédure pour avoir un entretien, qu’elle demandait après avoir appris l’interpellation de son ressortissant.Pour rappel, Baek donnait des aides aux travailleurs nord-coréens, notamment dans l’Extrême-Orient russe. Il a été arrêté en janvier à Vladivostok, et est incarcéré en ce moment-même au centre de détention provisoire de Lefortovo à Moscou. Il est le premier sud-Coréen à avoir été interpellé en Russie pour des soupçons d'espionnage.