Législatives : J-1 avant les élections

Photo : YONHAP News

C’est demain que les sud-Coréens vont aller aux urnes pour renouveler leur Parlement. Il s’agit d’élire un total de 300 députés : 254 au scrutin majoritaire et 46 à la proportionnelle.En cette veille du jour du vote, le président de la Commission électorale nationale (NEC) a publié un communiqué à l’adresse des électeurs. Rho Tae-ak les a appelés à remplir tous leurs devoirs de citoyens et à comparer, avant de le faire, les programmes des différents partis et les promesses de leurs candidats.Le patron de l’organisme chargé de superviser la mise en œuvre des procédures électorales s’est alors engagé à faire tous les préparatifs nécessaires au bon déroulement du scrutin et du dépouillement des bulletins.Rho, qui cumule un mandat de juge de la Cour suprême, s’est emparé de l’occasion pour remercier ses concitoyens de s’être rendus à l’isoloir pendant les deux jours de vote anticipé, vendredi et samedi derniers. Un peu moins de 14 millions de sud-Coréens, soit 31,3 % de l’ensemble des électeurs, ont alors exprimé leur choix. Un chiffre record pour des élections législatives.Demain, ces électeurs pourront voter de 6 heures à 18 heures, et la journée de demain sera chômée. Les trois principales télévisions terrestres nationales, KBS, MBC et SBS, dévoileront, à 18h pile, le résultat d’un sondage réalisé conjointement à la sortie des urnes.Fidèle à sa mission de service public, la KBS proposera, à partir de 16h, un direct spécial dédié aux élections. Elle vante notamment son propre système lui permettant de prévoir la chance de chaque prétendant d’être élu. Il s’agit de « Decision K+ ».