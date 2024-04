Technologies de l’IA : Yoon Suk Yeol veut hisser la Corée du Sud au 3e rang mondial

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a présidé, aujourd’hui, une conférence consacrée aux semi-conducteurs. Le président de la République a alors commencé par revenir sur la situation de l’entreprise taïwanaise TSMC.Taïwan a été touché par un violent séisme la semaine dernière. Mais selon le chef de l’Etat, son impact sur la production du plus gros fondeur mondial de puces électroniques ainsi que sur les firmes sud-coréennes n’est pas important. Il est pourtant difficile de prévoir l’avenir. Son équipe observe donc de très près l’évolution de la situation, et ce de concert avec le Service national du renseignement (NIS).Sur le plan visant à créer un méga-cluster de semi-conducteurs qu’il a lui-même annoncé en janvier, le président Yoon a souligné la nécessité de conjuguer toutes les forces de l’Etat pour le mener à bien. Une fois établi dans le sud de la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul, il deviendra le plus grand complexe de développement et production de puces au monde.Pour la première étape du projet, le dirigeant a promis de lancer en 2026, comme prévu, les travaux de construction d’un complexe industriel à Yongin dans le Gyeonggi. Et d’ajouter que pour cela, l’Etat fournira de l’électricité et de l’eau industrielle.Le numéro un sud-coréen a en outre préconisé d’examiner à la loupe les stratégies nécessaires pour dominer désormais le premier le marché des puces IA. Il s’est d’emblée engagé à lancer une initiative des puces pour l’intelligence artificielle. Avec pour ambition de hisser la Corée du Sud au troisième rang mondial pour les technologies IA et pour diriger leur marché.Yoon a alors fait part d’un investissement de 9 400 milliards de wons et de la création d’un fonds de 1 400 milliards destiné à soutenir les entreprises innovantes de cette filière.