VOA : le navire-citerne nord-coréen An San I repéré au large de la Chine

Photo : Getty Images Bank

Un pétrolier nord-coréen, sous le coup de sanctions onusiennes, a de nouveau été détecté au large de la Chine. Il s’agit cette fois d’An San 1.A en croire la Voix de l’Amérique (VOA), le signal du navire-citerne a brièvement été affiché, vendredi dernier, vers minuit, sur la carte de MarineTraffic. C’est un site qui fournit, en temps réel, des informations sur les mouvements des bateaux dans le monde entier.Selon la radio américaine, le signal a été émis au large du port de Ningbo-Zhoushan, à environ 20 km de la ligne de base des eaux territoriales de l’empire du Milieu. Avant de disparaître de la carte, le pétrolier avait mis le cap vers la Chine. Les eaux territoriales ou un port chinois auraient donc été sa destination.Le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies avait placé sur sa liste noire 27 bateaux nord-coréens, dont An San 1, impliqué dans un transbordement illicite en mer, en mars 2018.Un mouvement douteux du même navire a également été détecté récemment en Russie. D’après le Royal United Services Institute (RUSI), un groupe de réflexion indépendant britannique en matière de défense et de sécurité, cité par le Financial Times, au moins cinq pétroliers nord-coréens, dont An San 1, ont embarqué les produits pétroliers. C’était fin mars.Tout cela laisse penser que cette fois encore, le navire en question se serait dirigé vers la mer chinoise pour le transport des produits pétroliers.Sachez que le Conseil a renforcé son arsenal de sanctions contre le régime de Kim Jong-un via sa résolution 2397, adoptée en 2017. Il s’agit de limiter entre autres son importation de pétrole raffiné à 500 000 barils par an.