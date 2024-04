Kim Jong-un renouvelle sa détermination à anéantir les ennemis en cas de confrontation militaire

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a une nouvelle fois menacé de mobiliser tous les moyens en sa possession pour anéantir ses ennemis, si ces derniers optent pour la confrontation militaire avec son pays.Selon l’information relayée aujourd’hui par l’agence de presse officielle du pays communiste, la KCNA, le dirigeant suprême en a fait état lors d’une visite, hier, à l’université des études militaires et politiques de Kim Jong-il, du nom de son père et prédécesseur. Cet établissement forme les commandants de l’Armée.L’homme fort de Pyongyang a alors souligné qu’« il était maintenant temps de se préparer à la guerre plus minutieusement que jamais, une guerre à gagner à tout prix ». Avant d’ordonner une obéissance et une loyauté absolues envers le Parti des travailleurs.Présentée par l’agence comme « le plus prestigieux temple de l’enseignement militaire », l’école a été mentionnée pour la première fois par les médias nord-coréens en octobre 2020. Ses étudiants participaient alors à la parade militaire organisée à l’occasion du 75e anniversaire du parti. Mais l’université semble exister déjà depuis 1973 sous le nom de celle des études militaires et politiques. Elle aurait été rebaptisée en portant simplement le nom de Kim II.