Action collective des médecins : pas d’accord en vue

Photo : YONHAP News

Les médecins continuent, cette semaine encore, leur mobilisation contre l’augmentation du numerus clausus dans leurs facultés. C’est dans ce contexte tendu que la Commission présidentielle spéciale sur la réforme médicale va se mettre en route dès aujourd'hui. Elle sera dirigée par No Yeong-hong, le président de l'Association des fabricants pharmaceutiques et bio-pharmaceutiques de Corée (KPBMA). Les membres du comité sont non seulement des fonctionnaires mais aussi des experts, une vingtaine environ. Ces derniers ont d’ailleurs été recommandés par les médecins et les patients pour intégrer cet organisme.Cette nouvelle création est destinée à favoriser le dialogue et la prise de décision par consensus. Cependant, l'Association des médecins de Corée (KMA), elle, refuse de prendre part à ses discussions. Elle reste ferme et maintient sa première revendication : annuler le projet d'augmentation du nombre d’étudiants dans les facultés de médecine. L'association des résidents et internes en fait de même, tout en préparant ses démarches de poursuites contre l'ordre administratif de retour au travail qui a été imposé à ses membres.Rejet de la commission donc, mais rejet, également, des propositions gouvernementales. En effet, vendredi, le Premier ministre avait annoncé que les facultés concernées pourraient recruter de façon autonome entre 50 et 100 % de leurs étudiants en 2025. La KMA, considérant cette mesure comme une demi-solution, n’a l'a pas acceptée.De son côté, l'exécutif refuse lui aussi de céder. Selon une source gouvernementale, il n’annulera pas, et ne repoussera pas ce projet qui est pour lui fondamental pour l’avenir du milieu médical en Corée du Sud.