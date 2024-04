K-défense : l’exécutif intensifie son aide financière à la Pologne

Photo : YONHAP News

Séoul renforce son aide aux exportations d'armes « made in Korea ». Et, depuis 2023, elle n’a cessé d’augmenter. Son plus gros client est actuellement Varsovie, avec lequelle il a signé en août 2022 un premier contrat de fourniture d’armes. Sa valeur : 12,4 milliards de dollars.Les fabricants sud-coréens Hyundai Rotem et Hanwha Defense s’étaient ainsi engagés à expédier au pays européen 180 unités de chars K2, 212 pièces de mortier autopropulseur K9 ainsi que 48 avions de chasse légers FA-50. En décembre dernier, Hanwha Aerospace a conclu avec la Pologne le deuxième contrat. Cette fois-ci, pour la fourniture de 152 pièces de K9 entre autres. Cependant le bon déroulement de ces contrats d'exportations semble freiné par plusieurs facteurs internes et externes.Les subventions financières retardées constituent la première source de préoccupation. Les contrats de défense, signés entre les Etats pour une somme exorbitante, sont généralement soutenus par les financements politiques des pays exportateurs. Or, l'institution sud-coréenne qui en est chargée, à savoir la Banque d'import et d'export de Corée (KEXIM), a déjà dépensé tout son financement d'aide aux exportations.Le gouvernement sud-coréen a ainsi amendé la loi relative à la Kexim pour augmenter les plafonds ce financement. Il a également créé « un crédit syndiqué » accordé par plusieurs banques commerciales du pays. Mais ses taux d'intérêts, plus haut que les financements publics, freinent l'avancement de l'exécution des contrats.Qui plus est, suite aux élections législatives en octobre 2023, les pro-européens ont pris le pouvoir en Pologne. Il n'est donc pas impossible que la nouvelle administration remette en question les contrats signés avec le précédent gouvernement. Et ce n'est pas tout. L'Union européenne recommandent à ses pays membres de dépenser, en Europe, au moins 50 % de leur budget lié à l'approvisionnement de défense d'ici 2030. Une mauvaise nouvelle, donc, pour la Corée du Sud.C’est dans ce contexte qu’une délégation polonaise est attendue, cette semaine, à Séoul. Elle sera dirigée par le vice-ministre du Patrimoine de l'Etat. Les délégués polonais visiteront les centres de recherches et de fabrication d'armement du pays et discuteront de la réalisation des contrats signés ainsi que d’une éventuelle conclusion d’accords supplémentaires.