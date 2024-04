Météo : nuages et pluie par endroits

Photo : YONHAP News

En cet avant dernier jour du mois d’avril, le temps est morose au pays du Matin clair. Ce matin, le ciel est gris dans le tiers nord et dans le tiers sud du territoire, et de la pluie est prévue sur toute la moitié sud. Cet après-midi sera, lui, marqué par des éclaircies, elles aussi entrecoupées d’averses.Sur le chemin du travail, il fait 11°C, la minimale, à Chuncheon, et 18°C, la maximale, sur l’île insulaire de Jeju. Séoul enregistre un mercure de 17°C, tout comme Cheongju. Dans le reste du pays, les températures oscillent entre 14 et 16°C, dont 15°C à Busan, Daejeon et Jeonju.Dans la deuxième partie de journée, les prévisions de Météo-Corée annoncent 26°C dans la capitale, la maximale. En revanche, il ne fera pas aussi chaud partout. Il fera entre 18 et 21°C dans le Jeolla, 17°C à Yeosu, Busan ainsi qu'à Daegu, 15°C à Ulsan et 16°C à Gangneung.