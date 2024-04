Séoul-La Havane : accord pour l’ouverture de missions diplomatiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va établir une ambassade à Cuba, et vice-versa. En effet, suite à l'établissement de leurs relations diplomatiques le 14 février dernier, les deux côtés se sont mis d'accord pour ouvrir leur mission diplomatique de manière réciproque.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait savoir, hier, qu'une délégation s'était déplacée mercredi dernier à la Havane pour conclure cet accord. Il a ajouté qu’un engagement avait été pris afin d’accélérer l'ouverture de l'ambassade sud-coréenne dans la capitale cubaine.A cet effet, Séoul ouvrira d'abord un bureau provisoire et y enverra du personnel afin de préparer l’inauguration de l’établissement. Une fois ouverte, cette mission diplomatique sud-coréenne permettra aux touristes et aux résidents sud-coréens de Cuba de bénéficier de services consulaires plus solides et structurels.