Action collective des médecins : le gouvernement les appelle à participer au dialogue

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a exhorté, ce matin, les médecins à participer au dialogue, et ce, sans proposer la suppression des nouveaux quotas d’entrées en écoles de médecine.De son côté, le siège central contre les catastrophes et pour la sécurité (CDSCHQ) a discuté de l’envoi de médecins militaires aux principaux hôpitaux qui ont décidé de suspendre les consultations externes et les opérations, une fois par semaine, à partir de demain.Dans un contexte où le gouvernement et le monde médical restent sur leurs positions, la plupart des universités devraient trancher cette semaine sur le nombre de places dans leurs facultés de médecine. Les universités publiques sont nombreuses à avoir ajouté la moitié de places proposées par l’exécutif à leur quota actuel. Et si les écoles privées décident de suivre la proposition gouvernementale, le nombre d’entrées augmentera de plus de 1 500.