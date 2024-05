Météo : nuages, soleil et pluie

Photo : KBS News

En ce dernier jour du mois d’avril, la météo est très mitigée au pays du Matin clair. Il fait beau par endroits, nuageux par d’autres et il pleut même dans certaines régions. Plus précisément, ce matin, malgré des éclaircies dans le quart nord-est et à Mokpo, la grisaille domine. Cet après-midi, une alternance de soleil et de pluie est prévue sur les côtes ouest et sud. Le ciel restera gris dans les régions intérieures et un temps clair a été annoncé pour la région métropolitaine.Concernant les températures, sur le chemin du travail, l’amplitude est assez raisonnable puisque la minimale est de 10°C pour Chuncheon et la maximale de 16°C pour l’île insulaire de Jeju. De manière générale, le mercure évolue entre 12°C et 14°C. Il fait 11°C à Andong, 12°C à Gangneung et Daejeon, 14°C dans la capitale, à Ulsan ainsi qu’à Mokpo et 15°C à Gwangju et Busan.Dans la deuxième partie de journée, Météo-Corée prévoit 18°C à Gangneung et Mokpo, la minimale, et 25°C à Daegu pour la maximale. Il fera 22°C d’Ulsan à Gwangju en passant par Yeosu, et 24°C à Séoul, Andong et Daejeon.