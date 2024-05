Réformes médicales : le collectif de médecins persiste dans sa position

Photo : YONHAP News

Suite de l’épreuve de force entre le gouvernement et les professionnels de santé autour de la hausse du nombre d’étudiants en médecine.Hier, le milieu médical a réagi à l’appel au dialogue, lancé ce même jour par le second vice-ministre de la Santé. De fait, Park Min-soo a réaffirmé que l’administration de Yoon Suk Yeol était toujours disposée à discuter avec chacun des docteurs contestataires, si ceux-ci le souhaitaient. Du coup, il a invité les associations de médecins à venir autour de la table de dialogue sans condition.Pourtant, la KMA, en première ligne dans la lutte contre le projet gouvernemental d’augmentation du numerus clausus, ne l’entend pas de cette oreille. Cette association, dont la majorité des membres sont des praticiens de cliniques, réclame toujours le retrait pur et simple du projet, ainsi que la fermeture de la Commission spéciale de réformes médicales, à peine créée sous l’autorité directe du président de la République.Dans ce contexte, certains des professeurs-médecins de deux grands centres hospitaliers, ceux de l’université nationale de Séoul et de celle de Yonsei, tous deux à Séoul, ont fait une pause d’activités aujourd’hui. Le 23 avril dernier, leurs collectifs avaient décidé de ne pas recevoir, désormais une fois par mois, les patients ni de participer à des opérations. Néanmoins, le mouvement n’a pas été largement suivi. Pas de quoi donc provoquer les perturbations tant redoutées.