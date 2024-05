Photo : YONHAP News

En ce premier jour du mois de mai, le pays du Matin clair se réveille sous les nuages, voire même sous la pluie sur la côte ouest. Cependant, ce temps ne restera pas tel quel toute la journée et Météo-Corée prévoit de belles éclaircies pour l’après-midi.Sur le chemin du travail, il fait entre 10°C, à Chuncheon, et 14°C, sur l’île méridionale de Jeju. Dans les régions intérieures, il fait 13°C, tout comme à Séoul. Busan enregistre 12°C et Andong et Daegu, 11°C.Dans la deuxième moitié de journée, il fera entre 22 et 23°C dans tout le pays, excepté sur la côté sud où il fera un peu plus frais. Comptez 16°C à Ulsan, 18°C à Busan ainsi qu’à Yeosu, et 19°C à Mokpo.