Météo : un début mai sous le soleil

Photo : YONHAP News

En ce premier jeudi du mois du mai, il fait très beau au pays du Matin clair. Aucun nuage n’est à déclarer ce matin, et quelques cumulus sont à prévoir dans le Jeolla pour cet après-midi.Sur le chemin du travail, il fait un peu frais, notamment à Andong qui enregistre la minimale avec 5°C. Il fait 8°C à Daegu, 9°C à Daejeon et Jeonju ainsi qu’à Gangneung. Le mercure est compris entre 11 et 12°C sur la côte sud, et il fait également 12°C à Séoul.Dans la seconde partie de journée, Météo-Corée prévoit 25°C à Cheongju et Daejeon pour la maximale. Il fera 24°C dans la capitale, à Andong et Daegu ainsi que dans le Jeolla. Busan enregistrera un mercure de 21°C, tout comme l’île insulaire de Jeju.