Réunion « 2+2 » Séoul-Canberra : l’AUKUS envisage de recevoir la Corée du Sud

Photo : KBS News

Les ministres sud-coréens et australiens des Affaires étrangères et de la Défense se sont retrouvés, hier, à Melbourne dans le pays d’Océanie, pour leur conférence régulière dite « 2+2 ».Au lendemain de cette première rencontre en deux ans et huit mois, ils ont adopté une déclaration conjointe, selon laquelle l’AUKUS envisage de coopérer désormais avec plusieurs autres pays, dont la Corée du Sud, pour son projet Pilier II.Le texte indique aussi que le pays du Matin clair salue une telle idée de l’alliance militaire entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Les quatre ministres se sont également accordés à dire que l’amélioration du lien stratégique entre Séoul et Canberra aidera à renforcer la coopération de défense, bilatérale comme multilatérale, visant à maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule et dans l’Indopacifique.Pour rappel, le partenariat trilatéral a été lancé en 2021 pour contrer les ambitions de la Chine. Il mène deux grands projets, appelés Pilier I et Pilier II.Le premier consiste à livrer à l’Australie des sous-marins à propulsion nucléaire. Le second implique la recherche et le développement conjoints de huit technologies militaires de pointe. Elles concernent entre autres l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les capacités sous-marines et les armes hypersoniques. L’AUKUS compte faire participer à ce deuxième programme, non seulement la Corée du Sud, mais aussi le Japon, le Canada et la Nouvelle-Zélande.