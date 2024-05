Le Hope and Dreams Sports Festival se tient au camp de réfugiés d’Azraq en Jordanie

Photo : YONHAP News

Le Hope and Dreams Sports Festival s’est ouvert, hier, au camp de réfugiés d’Azraq en Jordanie. Il s’agit d’un événement multisports organisé par trois organisations : le World Taekwondo (WT), la Taekwondo Humanitarian Foundation (THF) et, enfin, la World Baseball Softball Confederation.Pendant trois jours, les participants pourront y découvrir bien sûr le taekwondo, mais aussi le baseball ou encore le badminton.Lors de la cérémonie d’ouverture, Choue Chung-won, qui est à la fois à la tête du WT et de la THF, s’est réjoui du fait que ce festival, qui a débuté avec uniquement l’art martial traditionnel coréen, soit devenu un événement multisports. Tout en affirmant que le sport peut contribuer à la paix, il a déclaré qu’il ferait de son mieux pour rajouter d’autres activités dans les prochaines éditions.