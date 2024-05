Derek Lipson : les exercices aériens sud-coréano-américains ne visent pas un adversaire particulier

Photo : YONHAP News

Le chef du Commandement des opérations spéciales américaines en Corée du Sud a réagi aux critiques de Pyongyang, qui avait condamné une récente manœuvre aérienne Séoul-Washington.Dans une interview accordée mardi, Derek Lipson a affirmé que cet entraînement, effectué de longue date, ne ciblait pas un adversaire particulier, mais qu’il avait pour enjeu d’améliorer la capacité d’opération.Les deux alliés ont mené, le 18 avril, leur exercice combiné d’infiltration aérienne à la base d’Osan près de Séoul. Quatre jours plus tard, la Corée du Nord a tiré plusieurs projectiles avec des lance-roquettes multiples (LRM) de très grande taille. Et le journal officiel de son Parti des travailleurs a justifié ces nouveaux lancements par les « bravades militaires incessantes des pays hostiles, qui cherchent à écraser le Nord par la force ». Le Rodong Sinmun a alors évoqué notamment la manœuvre sud-coréano-américaine.Cela dit, le général américain a reconfirmé que toute unité militaire doit s’entraîner pour se préparer à des conflits et à des crises qui peuvent se produire n’importe quand, et non pas pour faire passer à son adversaire un message provocateur.A noter que le commandement en question a été créé en 1988. Sa mission : planifier et mener des opérations spéciales en soutien à ceux des forces américaines stationnées au sud du 38e parallèle et des forces combinées sud-coréano-américaines.