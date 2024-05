Bousculade meurtrière d’Itaewon : le Parlement vote finalement une loi spéciale

Photo : KBS News

Il aura fallu 551 jours pour que l’Assemblée nationale adopte définitivement la loi ad hoc sur la bousculade mortelle d’Halloween à Itaewon à Séoul. Une tragédie qui a fait 159 morts. C’était le 29 octobre 2022.Réunis aujourd’hui en séance plénière, les députés ont voté le texte, avec 256 voix pour et trois abstentions, sur 259 élus présents. Cela a été possible grâce à un accord trouvé hier in extremis entre les deux camps rivaux, à environ un mois de la fin du mandat de la législature sortante.A l’origine, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) était opposé à la proposition de loi présentée par les oppositions. La formation présidentielle avait invoqué deux de ses clauses, qu’elle jugeait pernicieuses. Mais hier, elle a réussi à obtenir des concessions du Minjoo, la principale composante des oppositions pour les supprimer. En échange, le mouvement de Yoon Suk Yeol a lui aussi fait les siennes. Le texte a ainsi été révisé d’abord et voté ensuite.Quoi qu’il en soit, la législation prévoit notamment la mise en place d’une commission d’enquête indépendante, chargée d’élucider les causes et les circonstances exactes du drame. Elle vise aussi à garantir les droits des victimes et à empêcher les accidents de cette nature de se reproduire.La commission sera composée d’un total de neuf membres : quatre recommandés par chacun des deux bords, qui choisiront un autre, en l’occurrence le chef de l’organe, d’un accord commun. Ils ont un an au maximum pour conclure leur mission. Mais cette durée peut être renouvelée jusqu’à trois mois.Cela dit, la commission n’a pas le droit de demander les dossiers liés aux investigations et aux procès déjà bouclés.