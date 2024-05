Fête des parents : Yoon veut renforcer les politiques en faveur des séniors

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que son administration rendrait hommage au dévouement dont les parents font preuve envers leurs enfants. Il a tenu ces propos lors de la cérémonie de la Journée des parents, qui s’est tenue, aujourd’hui, au Jangchung Arena à Séoul. Cette fête tombe le 8 mai en Corée du Sud, mercredi prochain, donc.Yoon Suk Yeol a déclaré que c’est grâce à ces pères et mères que la Corée du Sud avait pu devenir une puissance économique et culturelle mondiale en seulement 70 ans. Avant d’ajouter que, malgré cela, il avait l’impression que l’on oublie souvent de les remercier pour leur dévotion et les sacrifices qu’ils ont du faire. Pour information, Yoon est le premier président à prendre part à cette manifestation.Dans son discours, le chef de l’Etat a exprimé sa volonté de renforcer les politiques en faveur des personnes âgées. Il s’est notamment engagé à augmenter leur allocation de base à 400 000 wons, soit 270 euros par mois, et à élargir les services liés à leur logement et leur santé. Il a également mentionné le soutien au frais des aides-soignantes et à la création du système d’assistance intégrale pour la prise en charge des séniors.Pour cet événement, quelque 1 300 individus étaient présents. Notamment, le ministre de la Santé et du Bien-être, Cho Kyoo-hong, le conseiller présidentiel aux affaires sociales, Jang Sang-yoon, ainsi que des membres de plusieurs associations des seniors et des centres des personnes âgées vivant seules.