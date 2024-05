KF : le Forum de coopération Corée du Sud-G7 se tient le 7 mai à Rome

Photo : YONHAP News

Le Forum de coopération Corée du Sud-G7 va se dérouler, le 7 mai, à Rome. A l’approche du sommet du Groupe des sept en juin, les experts des pays membres et du pays du Matin clair s’entretiendront sur la collaboration économique, diplomatique, sécuritaire, ainsi que dans les domaines de la science et de la technologie. La Korea Foundation (KF) va organiser cet événement conjointement avec l’Institut des Affaires Internationales (IAI) de l’Italie.La première section doit être consacrée à la sécurité internationale intégrée entre Séoul et le G7, et la suivante à aux coopérations scientifique et technologique. Les colloques seront même diffusés sur YouTube. La troisième section, elle, sera organisée à huis clos, et l’entretien aura pour thème la coopération dans la sécurité multidimensionnelle entre le G7 et l’Indopacifique.Du côté de la Corée du Sud, l’ancien ministre des Affaires étrangères, Yun Byung-se, et l’ex-ambassadeur au Japon, Shin Kak-soo, doivent y assister. Parmi les représentants du G7, on retrouvera notamment le vice-président de la Conférence de Munich sur la sécurité, Rainer Rudolph, et l’ex-ministre italien du Commerce extérieur, Piero Fassino ainsi que le patron de l’IAI, Ferdinando Nelli Feroci.Le président de la KF, Kim Ghee-whan s’est exprimé à l’approche du début de cette rencontre, affirmant déployer ses efforts pour faire connaître la Corée du Sud en tant que pays pivot sur la scène internationale.