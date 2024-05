NK News : Pyongyang aurait testé la combustion d’un moteur à Sohae

Photo : KBS News

La Corée du Nord aurait procédé a un test de combustion de moteur, très probablement pour lancer un satellite de reconnaissance dans un avenir très proche. C'est ce qu'a fait savoir, le 3 mai dernier, NK News. Selon le média américain spécialisé dans le pays communiste, l'analyse des photos satellites prises par Planet Labs a montré que Pyongyang avait réalisé, ces dernières semaines, un essai de combustion du moteur d'une fusée sur le site de lancement de Sohae, situé à Dongchangri dans la province de Pyongan du Nord.Toujours selon NK News, sur les images du 21 avril figuraient des plantes vertes autour du pas de tir. Or les végétaux étaient devenus bruns dans les photos prises cinq jours plus tard, certainement car ils auraient été exposés à une forte chaleur et à des substances chimiques émises lors de la combustion.L'essai aurait donc été réalisé entre le 21 et 26 avril derniers. Il est à noter également que les tubes de lancement verticaux sont en général utilisés pour tester le moteur à combustible liquide. Et ce n'est pas tout. Le site américain a également révélé un grand nombre de travaux autour du site de lancement durant ces dernières semaines. Pour rappel, le régime avait réussi, en novembre dernier, à placer sur l'orbite son premier satellite espion « Malligyong-1 », avant d'annoncer récemment son intention de tirer trois satellites de reconnaissance en 2024.