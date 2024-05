Onu : l'ambassadeur nord-coréen rejette toute institution de suivi des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur nord-coréen auprès des Nations unies, a déclaré, que tout groupe d'experts chargé de veiller à l'application des sanctions contre Pyongyang serait voué à l'autodestruction.Ces propos, relayés par l'agence de presse officielle du pays communiste, sont intervenus après que le mandat du panel, créé à cet effet au sein du Conseil de sécurité, ait pris fin, mardi dernier. Petit rappel : le 28 avril, le projet de résolution de prolonger le mandat du groupe n’avait pas été adopté en raison du veto de la Russie. La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon avaient alors annoncé chercher à créer un organisme qui allait jouer un rôle similaire, en dehors de l'Onu.C’est donc dans ce contexte que Kim Song a annoncé, toujours selon la KCNA, que la communauté internationale se servait du groupe d'experts onusien et se retournait contre les pays qui tentaient de récupérer l'institution internationale pour dominer le monde entier.Le haut diplomate nord-coréen a ainsi souligné que « la disparition du panel n'était rien d'autre qu'un jugement de l'Histoire sur un organisme illégitime au service de l'Occident qui veut exercer son hégémonie sur les autres nations ».Qui plus est, l'officiel a averti que « les Etats-Unis et les pays occidentaux devraient tirer une leçon de cette dissolution, au lieu de persister dans leur politique hostile contre la Corée du Nord. Et ce, pour ne pas faire face à une défaite stratégique encore plus cuisante ».