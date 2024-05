Prix des repas pris hors domicile : hausse de 3 % en avril

Photo : YONHAP News

Les prix des repas pris hors domicile ont augmenté de 3 % en avril et ce sur un an. Selon les chiffres publiés, ce matin, par l'Institut national des statistiques (Kostat), ce chiffre reste supérieur à la hausse des prix à la consommation depuis juin 2021.Aucune catégorie de produits alimentaire n’a vu son prix baisser le mois dernier. Néanmoins, la hausse des prix des repas dans les restaurants continue, elle, de ralentir : elle est passé de 4,3 % en janvier, à 3,8 % le mois suivant, à, enfin, 3,4 % en mars.Quant aux produits alimentaires transformés, leur hausse s’est élevée à 1,6 % le mois dernier, soit 1,3 point de moins que celle des prix à la consommation. Elle était au-dessus du taux d’inflation entre décembre 2021 et janvier 2024. La tendance s’est ensuite renversée en février dernier.