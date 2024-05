VOA : Pyongyang démolit les installations près de l’entrée Nord du site industriel de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Décidément, la Corée du Nord continue de démolir les édifices aux abords de l’ancien site industriel intercoréen de Gaeseong sur son territoire. Cette fois, elle aurait détruit les installations près de l’entrée Nord du complexe, fermé en 2016. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l’Amérique (VOA).La radio américaine en a fait part, en s’appuyant sur les images satellites prises depuis mars par la société américaine Planet Labs. Sur ces photos, on ne voit maintenant plus l’un des toits recouvrant une route du parc, menant au centre-ville de Gaeseong, ni un bâtiment annexe, situé juste à côté.La VOA estime que les travaux de démolition de ces installations auraient commencé le 13 mars, et qu’un objet rectangulaire en longueur de 120 mètres est posé sur le terrain où elles existaient.Le média américain a précédemment indiqué qu’un immeuble situé à environ 50 m de l’entrée Sud du complexe avait lui aussi disparu. Le ministère sud-coréen de la Réunification a affirmé que c’était une baraque construite par certaines des entreprises sud-coréennes ayant délocalisé leur production au parc.