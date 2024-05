Pyongyang souhaite coopérer avec le constructeur automobile iranien Saipa

Photo : SAIPA (Facebook)

La délégation nord-coréenne menée par le ministre des Relations économiques extérieures, Yun Jong-ho, est rentrée jeudi dernier à Pyongyang après une visite de dix jours en Iran.Au cours de ce déplacement, Yun semble avoir souhaité coopérer avec le constructeur automobile local, Saipa. C’est ce qu’on a appris du compte Facebook de celui-ci.Selon un message posté sur ce réseau social, le ministre nord-coréen a visité le stand de l’entreprise, présente à « l’Exposition internationale sur le potentiel d’exportation » de la République islamique, qui s’est ouverte le 27 avril. C’est à cette occasion qu’il s’est déclaré prêt à travailler main dans la main avec le groupe iranien.Yun a alors salué « une bonne avancée » dans la construction de voitures et de véhicules utilitaires de Saipa. Il a également vanté « un niveau raisonnable » de l’industrie automobile de son pays. Avant d’affirmer que Pyongyang et Téhéran pourront collaborer dans ce domaine, vu « leurs relations politiques amicales ».Pourtant, beaucoup s’interrogent sur la synergie de leur coopération. Saipa est le deuxième plus grand constructeur automobile du pays du Proche-Orient. Le groupe avait travaillé en partenariat avec plusieurs entreprises étrangères, dont le sud-coréen Kia, le français PSA, l’allemand Daimler ou encore le suédois Scania. En revanche, l’industrie nord-coréenne se concentre principalement sur les véhicules militaires.A Séoul, un responsable du ministère de la Réunification a averti, aujourd’hui, de son côté, que toute coentreprise avec le régime de Kim Jong-un pourrait constituer une violation des sanctions onusiennes à l’encontre de celui-ci.