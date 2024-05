Yoon rétablit le poste de premier secrétaire présidentiel aux affaires civiles

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Yoon Suk Yeol est revenu sur sa promesse électorale de 2022 de supprimer la fonction de premier secrétaire présidentiel aux affaires civiles. Il a en personne fait cette annonce aujourd’hui devant les journalistes, et a par la même occasion annoncé la nomination pour ce même poste de l'ancien vice-ministre de la Justice, Kim Ju-hyun.Le chef de l’Etat a expliqué ce revirement par les conseils des médias et de son entourage, qui lui avaient recommandé de mieux connaître et mesurer l’opinion de ses concitoyens.Le président conservateur s’est également défendu d’avoir changé sa ligne, en évoquant l’un de ses prédécesseurs, Kim Dae-jung, qui avait lui aussi fait de même. Celui-ci, en poste de 1998 à 2003, avait créé un poste de secrétaire aux affaires juridiques dans un premier temps, avant de le remplacer par celui aux affaires civiles, deux ans après sa prise de fonction.Pourtant, certains de ses détracteurs voient cela d’un mauvais œil. Selon eux, le président Yoon rétropédale afin de faire de ce poste un outil d’affrontement des risques judiciaires qui planent sur lui et son épouse, ou bien de prendre en main les institutions d’investigations.Interrogé sur de tels soupçons, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a martelé avoir décidé de rétablir cette fonction uniquement pour le peuple. Son premier occupant a lui aussi promis d’écouter et de se concentrer sur les idées et les opinions de chacun des sud-Coréens pour les refléter dans les actions de l’Etat.