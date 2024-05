Conférence de presse de Yoon : ce qu’attend le monde politique de sa prise de parole

Photo : KBS News

Le président de la République va s’exprimer, lors d’une conférence de presse, ce jeudi, la veille du deuxième anniversaire de son investiture. Avant même cela, la classe politique multiplie des commentaires.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a souhaité, hier, que Yoon Suk Yeol en profite pour présenter ses projets visant à améliorer l’économie liée à la vie quotidienne de ses concitoyens et à concrétiser aussi ses stratégies du futur.Un porte-parole de la formation présidentielle a ajouté s’attendre également à ce que cela soit l’un des points de départ de la modification de la manière dont le chef de l’Etat s’adresse aux sud-Coréens. Son objectif : devenir un meilleur communicant.Pour leur part, les oppositions ne mâchent pas leurs mots. Le Minjoo, la principale composante, a appelé le dirigeant à rompre avec ses attitudes autoritaires et arbitraires. Le parti de Lee Jae-myung l’a également exhorté à ne plus opposer son veto aux lois votées par les députés.Il s’agit plus particulièrement de deux textes visant à nommer les procureurs indépendants chargés de rouvrir des enquêtes sur plusieurs soupçons pesant sur son épouse, Kim Keon-hee, ainsi que sur la cause de la mort d’un soldat de la Marine du corps. Celui-ci est décédé, en juillet dernier, emporté par un cours d’eau lors des opérations de recherche des victimes d’une crue soudaine dans le sud-est du territoire.Même son de cloche du côté du Parti de la reconstruction de la Corée, désormais le troisième mouvement de l’Hémicycle.