Anteil ausländischer Anleger bei Kospi-Unternehmen steigt auf 26-Monats-Hoch

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Aktien im Besitz ausländischer Investoren der am südkoreanischen Aktienindex Kospi gelisteten Unternehmen ist auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen.Nach Angaben des Börsenbetreibers Korea Exchange am Freitag besitzen ausländische Anleger mit Stand Donnerstag Kospi-Aktien im Wert von 764,53 Billionen Won oder etwa 570 Milliarden Dollar. Das entspricht 34,07 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung des Kospi von 2.244 Billionen Won oder 1,678 Billionen Dollar.Das stellt den höchsten Anteil seit dem 26. Januar 2022 oder 26 Monaten dar, damals waren es 34,20 Prozent.Erwartungen an ein Regierungsprogramm zur Steigerung der Unternehmenswerte hatten zu kräftigeren Nettokäufen durch Ausländer an der südkoreanischen Börse geführt. Im Zuge dessen stieg ihr Anteil deutlich an.Ausländer kauften allein am Donnerstag Aktien von Samsung Electronics im Wert von 1,06 Billionen Won oder 797 Millionen Dollar. Bei den Anlegern ebenfalls beliebt waren SK Hynix und Hyundai Motors sowie Vorzugsaktien von Samsung Electronics.