UN verweisen nach verfehlter Mandatsverlängerung für Expertengremium auf Fortbestand des Nordkorea-Sanktionsausschusses

Photo : KBS News

Die Vereinten Nationen haben erklärt, dass der Sanktionsausschuss zu Nordkorea fortbestehen und die Umsetzung des Sanktionsregimes weiterhin überwachen werde.Das sagte der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, am Donnerstag (Ortszeit) am UN-Hauptsitz in New York vor der Presse. Zuvor war der Sicherheitsrat mit einer Resolution gescheitert, mit der das Mandat des Expertengremiums zur Unterstützung des Nordkorea-Sanktionsausschusses verlängert werden sollte.Es sei wichtig, dass die Mitglieder des Sicherheitsrats und die Mitglieder des Sanktionsausschusses zu Nordkorea angemessen handelten, um alle Sanktionen des Sicherheitsrats, einschließlich derjenigen gegen Nordkorea, laufend bekannt zu machen. Alle Mitgliedsländer sollten sich wirksam an alle Resolutionen des Sicherheitsrats, einschließlich der Sanktionsresolutionen, halten, forderte Dujarric.Die Schweizer Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Pascale Baeriswyl, die den Vorsitz im Nordkorea-Sanktionsausschuss innehat, betonte auf einer Pressekonferenz, die Sanktionen gegen Nordkorea blieben bestehen.