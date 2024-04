Nordkorea bekräftigt Plan für Start mehrerer Spionagesatelliten in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seinen Plan bekräftigt, dieses Jahr mehrere Spionagesatelliten zu starten.Die entsprechende Äußerung machte Pak Kyong-su, Vizedirektor der Nationalen Behörde für Luft- und Raumfahrttechnik, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag berichtete.Der erfolgreiche Start des Aufklärungssatelliten Malligyong-1 im vergangenen Jahr habe zu großen Fortschritten bei der Stärkung der nationalen Verteidigungsfähigkeit geführt. Auch in diesem Jahr sei mit Starts von mehreren Aufklärungssatelliten zu rechnen, sagte er.Nordkorea hatte im vergangenen November seinen ersten militärischen Spionagesatelliten Malligyong-1 in eine Erdumlaufbahn gebracht. Das Land will in diesem Jahr vier weitere Aufklärungssatelliten starten.Berichten zufolge trifft Nordkorea Vorbereitungen für weitere Satellitenstarts. Vor kurzem wurde auf dem Satellitenstartplatz Sohae in Tongchang-ri eine Abschirmung errichtet.Nach weiteren Angaben Paks betreibt Nordkorea mehrere Projekte, damit auch andere Bereiche von den Errungenschaften der Weltraumwissenschaft und -technologie profitieren können. Als Beispiele nannte er Landwirtschaft, Fischerei und Wetterbeobachtung.