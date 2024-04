Nordkorea feuert ballistische Mittelstreckenrakete ins Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstag eine ballistische Rakete ins Ostmeer gefeuert.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea wurde um 6.53 Uhr ein Projektil entdeckt, bei dem es sich vermutlich um eine ballistische Rakete mittlerer Reichweite handelt.Der JCS erklärte, das Militär habe zur Vorbereitung auf weitere Starts die Überwachung und Wachsamkeit verstärkt. Die Informationen über die nordkoreanischen ballistischen Raketen seien an die Vereinigten Staaten und Japan weitergeleitet worden.Das Militär ermittele derzeit die Reichweite, Flughöhe und Geschwindigkeit des Projektils.Der Raketenstart erfolgte 15 Tage nach einem Test supergroßer Mehrfachraketenwerfer am 18. März.