Nuklerarunterhändler Südkoreas, der USA und Japans sprechen über Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans haben nach dem heutigen Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Nordkorea über Kooperationsmöglichkeiten gesprochen.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Lee Jun-il, Generaldirektor für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, und seine US-amerikanischen und japanischen Kollegen Jung Pak und Yukiya Hamamoto ihre Einschätzungen zum Raketenstart ausgetauscht hätten.Die drei Beamten verurteilten, dass der Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine eindeutige Provokation darstelle, die den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft ernsthaft bedrohe.Sie einigten sich, die Möglichkeit weiterer Provokationen Nordkoreas im Vorfeld der südkoreanischen Parlamentswahlen am 10. April aufmerksam zu verfolgen. Vereinbart wurde, auf Grundlage des soliden südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und der Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan weiterhin eng zusammenzuarbeiten, um Nordkoreas Provokationen und Drohungen einzudämmen.Dem Vereinigten Generalstab Südkoreas zufolge feuerte Nordkorea am Dienstag gegen 6.53 Uhr von Pjöngjang aus ein Projektil in Richtung Ostmeer ab, bei dem es sich vermutlich um eine ballistische Rakete mittlerer Reichweite handelt. Der Flugkörper sei etwa 600 Kilometer weit geflogen, bevor er im Ostmeer niedergegangen sei.