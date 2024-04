Präsident Yoon warnt vor nordkoreanischen Provokationen vor den Wahlen

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Öffentlichkeit vor Nordkoreas Provokationen im Vorfeld der Parlamentswahlen in Südkorea gewarnt.Nordkorea habe heute Vormittag erneut eine ballistische Rakete ins Ostmeer gefeuert, sagte Yoon auf einer Kabinettssitzung am Dienstag in Sejong.Das nordkoreanische Regime versuche, im Vorfeld der Parlamentswahlen die südkoreanische Gesellschaft zu erschüttern, indem es militärische Provokationen einschließlich Raketenstarts fortsetze, hieß es.Solche Provokationen würden die südkoreanischen Bürger nur noch enger zusammenrücken lassen. In Vorbereitung auf weitere Provokationen Nordkoreas sollte das Militär eine umfassende Sicherheitsbereitschaft aufrechterhalten, forderte Yoon.