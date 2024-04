Südkorea verhängt Sanktionen gegen russische Schiffe, Firmen und Personen

Photo : KBS News

Südkorea verhängt mit Wirkung ab dem morgigen Mittwoch Sanktionen gegen russische Schiffe, Unternehmen und Staatsangehörige.Sie seien am Waffenhandel zwischen Russland und Nordkorea und der Entsendung nordkoreanischer Arbeiter beteiligt gewesen, teilte die Regierung mit.Nach Angaben des Außenministeriums verkehrten zwei Schiffe namens Lady R und Angara mit zahlreichen Containern an Bord zwischen Russland und Nordkorea. Darin hätten sich Militärgüter befunden.Zwei russische Unternehmen und deren zwei Chefs seien an der Entsendung nordkoreanischer Arbeitskräfte ins Ausland und somit an der Finanzierung der Nuklear- und Raketenprogramme Nordkoreas beteiligt gewesen, so das Außenministerium.Intellekt LLC und dessen Chef Sergey Mikhaylovich Kozlov wird vorgeworfen, Ausweisdokumente für die Tätigkeit nordkoreanischer IT-Mitarbeiter in Russland zur Verfügung gestellt und dadurch der nordkoreanischen Akademie für Verteidigungswissenschaften beim Devisenerwerb geholfen zu haben.Die Firma Sodeistvie und deren Chef Aleksandr Fyodorovich Panfilov hätten die Einreise und den Aufenthalt nordkoreanischer Arbeiter in Russland unterstützt, hieß es.Die Regierung forderte Russland nachdrücklich auf, jede illegale Zusammenarbeit mit Nordkorea unverzüglich einzustellen. Dies schließe auch Fälle der militärischen Zusammenarbeit ein, in denen gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen wird. Außerdem müsse das Land seinen Verpflichtungen als ständiges Ratsmitglied nachkommen.