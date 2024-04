Pentagon: Nordkorea beliefert Russland weiterhin mit Waffen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums liefert Nordkorea weiterhin Waffen an Russland.Auf die Frage, ob Nordkorea weiterhin Waffen an Russland liefere, antwortete die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Montag (Ortszeit), man schätze, dass die Partnerschaft weiterhin floriere.Zum Wort „florieren“ ergänzte sie, dass die Partnerschaft weiter wachse.Man sehe weiterhin, dass Russland gegenüber Partnern wie Nordkorea und Iran die Hände ausstrecke. Washington stehe weiterhin an der Seite der Ukraine, egal wie lange dies dauere, hieß es.Die US-Regierung hatte Anzeichen dafür bekannt gemacht, dass Nordkorea seit etwa dem bilateralen Spitzentreffen im vergangenen September Russland mit Munition und ballistischen Raketen für den Einsatz in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine versorgt hatte.Russland legte vor kurzem in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats sein Veto gegen die Verlängerung des Mandats des Expertengremiums zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen ein.