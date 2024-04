FIFA belegt Nordkorea nach Absage von WM-Qualifikationsspiel mit Bußgeld

Photo : YONHAP News

Der Weltfußballverband FIFA hat Nordkorea wegen dessen Absage der Austragung eines WM-Qualifikationsspiels gegen Japan in Pjöngjang mit einem Bußgeld belegt.Die FIFA gab am Dienstag (Ortszeit) auf ihrer Website bekannt, dem nordkoreanischen Fußballverband ein Bußgeld von 10.000 Schweizer Franken auferlegt zu haben.Nordkorea und Japan sollten am 26. März im Kim-Il-sung-Stadion in Pjöngjang in einem Qualifikationsspiel für die Fußballweltmeisterschaft 2026 gegeneinander antreten. Nordkorea hatte jedoch kurzfristig die Austragung der Partie abgesagt.Die Angelegenheit wurde am 24. März dem Disziplinarkomitee der FIFA vorgelegt. Das endgültig abgesagte Spiel wurde anschließend als 3:0-Sieg für Japan gewertet.Japan hat demnach aktuell zwölf Punkte und qualifizierte sich unabhängig vom Ausgang der beiden verbleibenden Spiele für die letzte Qualifikationsrunde.Nordkorea liegt mit drei Punkten an dritter Stelle in seiner Gruppe.In der zweiten Qualifikationsrunde kommen die Gruppenersten und -zweiten in die letzte Qualifikationsrunde.