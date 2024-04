Südkoreanischer UN-Botschafter äußert sich besorgt über Menschenrechtsverstöße gegen Kinder in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, hat sich über gravierende Menschenrechtsverstöße gegen Kinder in Nordkorea besorgt geäußert.Kinder würden allein wegen der Verbreitung südkoreanischer Fernsehserien zur Todesstrafe verurteilt, sagte Hwang in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats über Kinder und bewaffnete Konflikte am Mittwoch (Ortszeit) im UN-Hauptquartier in New York.Er machte die Mitglieder des Sicherheitsrats auf die Menschenrechtslage bei den Kindern in Nordkorea aufmerksam, das ein Vertragsstaat des Übereinkommens über die Rechte des Kindes ist.Aussagen nordkoreanischer Flüchtlinge zufolge seien Kinder in Nordkorea ernsten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, sagte der Diplomat. Er nannte die Gefangenschaft in Lagern für politische Häftlinge aufgrund der Kollektivhaftung und die weit verbreitete Zwangsarbeit von Kindern als Beispiele.Mit Verweis auf einen gemeinsamen Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, der Weltgesundheitsorganisation und der Weltbank sagte er, dass 17 Prozent der Kinder in Nordkorea an Wachstumsstörungen litten.