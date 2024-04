Südkoreas Kulturministerium nimmt an Kinderbuchmesse Bologna teil

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Kulturministerium wird an der 61. Kinderbuchmesse Bologna teilnehmen.Diese findet vom 8. bis 11. April in der italienischen Stadt statt.Wie das Ressort am Donnerstag mitteilte, werde die Regierung im Korea-Pavillon einen Werberaum für Autoren sowie einen Raum für Exportberatungen errichten.Im Werberaum für Autoren werden 15 Kinderbuchautoren vorgestellt und ihre 67 repräsentativen Werke ausgestellt. Sechs Autoren planen Book Talks oder Buchgespräche.Im Raum für Expertenberatungen werden Werke der Kinderbuchautorin Lee Geum-yi, eine der sechs Finalisten für den Hans-Christian-Andersen-Preis 2024 in der Autoren-Sparte, vorgestellt. Auch Werke der Bilderbuchautorinnen Choi Yeon-ju und Seo Hyun, Gewinnerinnen der diesjährigen BolognaRagazzi Awards, werden präsentiert.Darüber hinaus gibt es Exportberatungen zu 100 Büchern koreanischer Verlage.Die Kinderbuchmesse Bologna wurde 1963 ins Leben gerufen und gilt als einflussreichste Kinderbuchmesse in der Welt. Jedes Jahr nehmen mehr als 1.000 Verlage und über 5.000 Verlagsvertreter und Illustratoren aus über 70 Ländern daran teil.