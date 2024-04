Nordkoreanischer Botschafter bedankt sich bei Russland für Veto wegen Sanktionen

Nordkorea hat sich für Russlands Abstimmungsverhalten im Weltsicherheitsrat bedankt.Russland hatte jüngst sein Veto gegen die Verlängerung des Mandats des Expertengremiums des Sanktionsausschusses zu Nordkorea eingelegt.Russischen Medien wie der Nachrichtenagentur Tass zufolge sagte der nordkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, am Mittwoch (Ortszeit) im UN-Hauptquartier in New York Reportern gegenüber, man sei für Russlands Veto sehr dankbar.Nordkorea habe weder die vom Weltsicherheitsrat verhängten Sanktionen noch die Tätigkeit des Sanktionsausschusses anerkannt, sagte Kim weiter.Eine Resolution zur Verlängerung der Arbeit des Expertengremiums zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen war am 28. März an Russlands Veto gescheitert.Das aktuelle Mandat der Expertengruppe läuft am 30. April aus.