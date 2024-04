Studie: KI könnte in Korea wirtschaftlichen Effekt von 310 Billionen Won im Jahr haben

Photo : KBS News

Die künstliche Intelligenz (KI) könnte Schätzungen zufolge in Südkorea einen wirtschaftlichen Effekt von mehr als 300 Billionen Won im Jahr haben.Das ergab eine gemeinsame Studie des Ministeriums für Wissenschaft und IKT sowie des globalen Beratungsunternehmens Bain & Company.Der Einsatz generativer KI in allen Bereichen, darunter Produktion, medizinische Versorgung und Finanzwesen, werde 2026 Schätzungen zufolge zu einem wirtschaftlichen Effekt von insgesamt 310 Billionen Won oder 230 Milliarden Dollar führen.Durch die Markteinführung neuer Produkte auf Grundlage der Konvergenz von KI werde eine jährliche Umsatzsteigerung in Höhe von 123 Billionen Won oder 91 Milliarden Dollar erwartet. Die jährlichen Kosteneinsparungen durch die Automatisierung und Effizienzsteigerung sollen sich auf 187 Billionen Won oder 139 Milliarden Dollar belaufen.Zudem könnte ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozentpunkten im Jahresschnitt in den nächsten drei Jahren bewirkt werden, so die Analyse.