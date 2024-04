Politik Südkorea erklärt sich nach Erdbeben in Taiwan zu Hilfe bereit

Die südkoreanische Regierung hat nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ihr Mitgefühl ausgedrückt.



Der Sprecher des Außenministeriums Lim Soo-seok sagte, Südkorea tue es leid, dass durch die Katastrophe viele Menschen zu Schaden gekommen seien und Sachschaden entstanden sei. Südkorea sei bereit, bei Bergungsarbeiten sowie dem Wiederaufbau zu helfen.



Am Mittwoch erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,2 die Ostküste des Landes. Mit Stand 22 Uhr an dem Tag wurden neun Tote und 1.011 Verletzte gemeldet. Sechs Koreaner galten zunächst als eingeschlossen, konnten jedoch später befreit werden.