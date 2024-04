Vorzeitige Stimmabgabe für Parlamentswahlen beginnt

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat heute die vorzeitige Stimmabgabe für die Parlamentswahlen begonnen.Am Freitag und Samstag können Wahlberechtigte, die am eigentlichen Wahltag am 10. April nicht wählen können, ihre Stimme abgeben. Dafür können sie ungeachtet des Wohnorts zwischen 6 und 18 Uhr eines der 3.565 Wahllokale im ganzen Land aufsuchen.Die Parteien rufen unterdessen die Wählerschaft verstärkt dazu auf, unbedingt wählen zu gehen. Sowohl die Regierungspartei als auch das Oppositionslager gehen davon aus, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu ihrem Vorteil ist.Der Chef der regierenden Partei Macht des Volks, Han Dong-hoon, und die Kandidaten der Partei wollen heute wählen gehen.Auch die führende Oppositionspartei Minjoo ruft die Anhängerschaft dazu auf, früh an die Urnen zu treten. Ziel sei demnach eine Wahlbeteiligung von über 30 Prozent bei der vorzeitigen Stimmabgabe.Laut dem Ergebnis einer zu Wochenbeginn durchgeführten Umfrage von Yonhap News Agency und Yonhap News TV wollen 80 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gehen.Von ihnen wollten 39 Prozent von der Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe Gebrauch machen. 58 Prozent wollen am kommenden Mittwoch, dem Wahltag, ihre Stimme abgeben.