Südkorea verzeichnet im Februar zehnten Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Südkorea hat im Februar den zehnten Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz verzeichnet.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea belief sich der Leistungsbilanzüberschuss im Februar nach vorläufigen Schätzungen auf 6,86 Milliarden Dollar.Die Leistungsbilanz blieb seit dem vergangenen Mai den zehnten Monat in Folge im Plus.In der Warenbilanz wurde den elften Monat in Folge ein Überschuss erzielt, und zwar in Höhe von 6,61 Milliarden Dollar.Die Ausfuhren legten gegenüber dem Vorjahr um drei Prozent auf 52,16 Milliarden Dollar zu. Bei Halbleitern wurde ein besonders kräftiger Zuwachs von 63 Prozent verbucht.Nach Regionen betrachtet, legten die Lieferungen nach Südostasien um 20,1 Prozent zu, die in die USA um 9,1 Prozent.Die Einfuhren schrumpften um 12,2 Prozent auf 45,55 Milliarden Dollar. Aufgrund der gesunkenen Energiepreise gingen die Rohstoffimporte verglichen mit dem Vorjahr um 19,1 Prozent zurück.